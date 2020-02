Moin.

Mich würde interessieren welche Backupsoftware die stärkste Kompression anwendet egal ob kostenlos oder nicht.

Bisher habe ich gute Erfahrungen mit Macrium u ease us to do backup in der kostenlosen Ausführung gemacht.

Genug Platz ist vorhanden, wäre aber interessant zu wissen.

Momentan ist dieselbe Windows 7 Sicherung inkl aller Programme u Updates bei ease us 14, 2 gb u bei Macrium 16,1 gb.

bei comodo Backup liegt es nahe wie bei ease us, braucht aber bald ne halbe Stunde länger.