Kann natürlich sein, dass da mal wieder jemand die auf Webseiten eingebundenen Werbenetzwerke mißbraucht, um seine "Erschreck-Masche" abzuziehen (da will wohl einer sein tolles Antivirenprgramm an den Mann bringen). Du bist nicht die erste, die so ein Popup im Browser hatte (einfach mal nach "Ihr Windows-System ist beschädigt" googeln, da findet man viele Meldungen über sowas).

Taucht das Zeug denn immer auf bestimmten Webseiten auf?