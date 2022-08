An meinem Laptop hängt über HDMI ein 24 Zoll Bildschirm, es kommt immer wieder vor dass die Maus auf dem Bildschirm einfriert oder verschwindet während der Touchpad auf dem Laptop weiter funktioniert. Wenn ich mit dem W10 Desktop am gleichen Bildschirm arbeite habe ich das Problemnicht. Der BS ist über USB am Desktop angeschlossen.

Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?