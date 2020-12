„Wie kann ich die Akkuwarnung beim Surface abschaltren?“

Weil der Akku in meinem Surface hinüber ist und nicht wirtschaftlich ersetzt werden kann betreibe ich das Surface am Netzteil. Das Ding wird morgens an und abends ausgeschaltet. Wenn eine Webseite länger nicht gewechselt wird poppt die Akkuwarnung: "...Akku ist fast leer.." auf. Nach ein paar Minuten verschwindet die Warnung zwar wieder vom Bildschirm ist aber störend wenn ich TV oder einen Film anschaue.

Ich habe in den Einstellungen alle möglichen Benachrichtigungseinstellungen auf Aus gesetzt trotzdem erscheint die Meldung immer noch. Gibt es da noch eine Einstellung, die ich übersehen habe?