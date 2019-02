mein Laptop (Lenovo mit Windows 10) ist (vermutlich)nach einem Windows Update nicht mehr hoch gefahren und zeigt einen Fehlercode an.

"Wiederherstellung

Der PC/das ger?t muss repariert werden.

Ein erforderliches Ger?t ist nicht verbunden oder es kann nicht darauf zugegriffen werden.

Fehlercode

Sie m?ssen Wiederherstellungstools verwenden. Wenn Sie kein Installationsmedium besitzen, wenden sie sich an den PC Administrator oder den PC Hersteller.

Dr?cken sie die Eingabetaste oder F1 um es erneut zu versuchen.

Dr?cken sie F8, um Starteinstellungen aufzurufen.

Dr?cken sie zur Verwendung eines anderen Betriebssystems F9."



Da ich mich auf einer Auslandsreise befinde und kein Systemimage, Installationsmedium, etc. mit mir habe, ist jetzt erst mal Alarmstimmung angesagt. Ich bin auf den PC 3 Wochen lang angewiesen.



Nun habe ich, wie oben beschrieben die Eingabetaste oder F1 gedr?ckt oder beides, wei? ich nicht mehr genau und der PC ist wieder hochgefahren. Alle Funktionen sind wieder da.

Allerdings wei? ich nicht, ob es beim n?chsten hochfahren wieder das gleiche Problem gibt, oder der PC gar nicht mehr hochf?hrt. Ich kann den PC auch nicht 3 Wochen anlassen.

Bei einem neuen Ger?t von 2018 und dem neuesten Windows wird man im Jahre 2019 mit einer solchen Meldung konfrontiert. Das ist leider traurig.

Deshalb schon mal vorab die Frage, was ich dann machen soll ?

Es kann auch sein, dass der PC wieder hochf?hrt, dann h?tte sich das Thema erledigt.