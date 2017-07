Backspace-Taste geht teilweise in Edge nicht

Hallo

Frisch installiertes, aktuelles Windows 10 Pro mit allen Updates und Treibern. Keine Zusatzsoftware installiert, nur der integrierte Virenscanner von Windows aktiv.

Wenn ich in Edge in meine Mails gehe (ist ein online Outlook von der Schule, wo ich arbeite) und eine neue Mail anfange zu schreiben oder eine neue Antwort, geht bei erster Verwendung die Backspace-, also die Löschtaste nicht. Wenn ich dann irgendwo ausserhalb klicke oder markiere, geht es wieder. Erstelle ich wieder ein neues Mail, geht es das erste Mal wieder nicht. Woran könnte das liegen?

Gruss und Dank

Thomas

Sorry, schlage den Beitrag zum Löschen vor. Das Problem ist anscheinend seit 1 1/2 Jahren bekannt und wird von Microsoft nicht gelöst. Sauerei!