Du willst uns oder mir doch wohl nicht erzählen, dass der Herr RA Udo Vetter rechtextrem eingestellt ist. Das könnte dir ganz schnell ganz großen Ärger einbringen.

Lies mal das: Udo Stephan Vetter ist ein deutscher Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, vorwiegend tätig als Strafverteidiger, sowie Lehrbeauftragter für Medienrecht an der Hochschule Düsseldorf.

Wenn der Herr Vetter "rechtsextrem" wäre, dann hätte er dieses Amt sicherlich nicht bekommen!

Zu deiner Erinnerung: Ich habe hier einen Blogeintrag bei besagtem Rechtsanwalt eingestellt, nichts weiter. Was die Teilnehmer (ganz besonders der User "The Wasp" und speziell Du) hier daraus gemacht haben, darauf habe oder hatte ich keinen Einfluss.

Zu dem:

steht dir es Dir Frei, dich Direkt an "Michael Nickles" zu wenden.

Ich denke, dass der Mike hier wohl auch ab und zu reinschaut und auch mal mitliest. Und bei ihm bin ich felsenfest davon überzeugt, dass er - im Gegensatz zu dir - auch alles, was er liest, richtig versteht und einordnen kann. Soviel dazu.

Noch was: Hast du mal gelesen, was im Eingangstext zu diesem Brett steht? Lies mal hier:

Fußballärger? Allgemeine Diskussionen zu beliebigen Themen? Einfach nur Quatschen? Hier ist das Diskussionsbrett für alle Themen, die auf den anderen Brettern nichts zu suchen haben.

Willst du uns nun vorschreiben, was "beliebige" Themen sind oder den Teilnehmern hier - per Zensur und unter Umgehung der Meinungsfreiheit - vorschreiben, was beliebig ist und was nicht? Ich denke, damit würdest du deine Kompetenzen überschreiten.....