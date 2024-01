DAS VERBRECHEN MIT DEM CDTT RANSOM VIRUS

Hallo zusammen!

Ich sehe mich hier in Thailand/Isaan einem Problem konfrontiert, das ich nicht überschauen kann. Seit dem 18.1.24 bin ich ein weiteres Opfer dieses hinterhältigen und verbrecherischen CDTT Ransom-Virusses geworden. (Ich habe so eine WUT, es ist unbeschreiblich.)

ATTENTION!

Don't worry, you can return all your files!

All your files like pictures, databases, documents and other important are encrypted with strongest encryption and unique key.

The only method of recovering files is to purchase decrypt tool and unique key for you.

This software will decrypt all your encrypted files.

What guarantees you have?

You can send one of your encrypted file from your PC and we decrypt it for free.

But we can decrypt only 1 file for free. File must not contain valuable information.

You can get and look video overview decrypt tool:

https://we.tl/t-FCWSCsjEWS

Price of private key and decrypt software is $1999.

Discount 50% available if you contact us first 72 hours, that's price for you is $999.

Please note that you'll never restore your data without payment.

Check your e-mail "Spam" or "Junk" folder if you don't get answer more than 6 hours.



To get this software you need write on our e-mail:

support@freshingmail.top

Reserve e-mail address to contact us:

datarestorehelpyou@airmail.cc

Your personal ID:

0845OSkwMLAf5GVJHJ4YR18VPRRq1vYJLtHtlAuFlZS2kcYO

Gibt es nun eine Möglichkeit, diesen scham- und gewissenlosen Dreck zu eliminieren, ohne sich in Unkosten stürzen zu müssen (und diese Mistviecher an einen Laternenpfahl zu knüpfen)? Ich habe alles versucht, da geht nichts. Und über die Erstellung eines Back-Ups lachen die sich bucklig.

Zahlt man, weiß man nicht, ob diese Saukerle die Dateien wieder öffnen und danach nicht abermals das gleiche Spiel spielen. Läßt man sich nicht erpressen, löschen sie eiskalt die Daten. Ich bin Autor, man stelle sich vor, was da an Daten im Nirwana verschwände.

Ich befürchte, daß da die Softwareindustrie dahintersteckt, anders wäre ein Scam diesen Ausmaßes wahrscheinlich gar nicht möglich.

Die einzige Möglichkeit ist der präventiv Download von MALWAREBYTES vor dem Überfall. Free Version reicht. Laßt euch NICHT erpressen.

Kann hier jemand helfen?

Ich bedanke mich im Voraus,

W.