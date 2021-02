Uploadfilter: Hausaufgaben für den Bundestag - Digitale Podiumsdiskussion bei Wikimedia Deutschland

Live am 2. März 2021 um 17 Uhr

Informationen und Anmeldung hier:

https://www.wikimedia.de/uploadfilter-hausaufgaben-fuer-den-bundestag/

Zitat(e) aus der Ankündigung bei WIKIMEDIA :

Am 2. März 2021 um 17 Uhr sprechen wir mit Gästen aus Politik und Zivilgesellschaft über die umstrittene Urheberrechtsreform. Mit dabei sind die Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski und Saskia Esken, Martin Madej vom Verbraucherzentrale Bundesverband und Urheberrechtsexpertin Julia Reda.

Monsters of Law – eine Veranstaltungsreihe von Wikimedia Deutschland

Die Veranstaltungsreihe Monsters of Law wurde von Wikimedia Deutschland ins Leben gerufen, um sich juristischer Fragen rund um Freies Wissen und seine Rahmenbedingungen anzunehmen. In unserer täglichen Arbeit kommen wir oft mit dem Urheberrecht, mit haftungs- und persönlichkeitsrechtlichen Fragen in Kontakt. Im Dialog mit Fachleuten beschäftigen wir uns darum grundlegend mit Themen wie Freie Lizenzen, Panoramafreiheit oder Leistungsschutzrechten.

Ende Zitat(e)

In der Regel sind Aufzeichnungen der Veranstalungen bei WIKIMEDIA Deutschland zu finden - also, wer da grade keine Zeit hat kann die Diskussion spater noch verfolgen.