E-Mail von "Microsoft"

Vorsicht - Phishing Mails unterwegs. Habe heute morgen diese Mail bekommen. - Hat der Junkfilter von Thunderbird aber gleich aussortiert. Im Folgenden der Inhalt - die Links habe iich sicherheitshalber mit XXXXXXXXXXX unbrauchbar gemacht (Inhalt als nur Text dargestellt):

Der Servicevertrag ist jetzt übersichtlicher gestaltet Hallo, Sie erhalten diese E-Mail aufgrund von Änderungen am Microsoft-Servicevertrag, der für von Ihnen genutzte Microsoft-Produkte oder -Dienste gilt. Mithilfe dieser Änderungen möchten wir unsere Bestimmungen klarer gestalten, damit Sie immer den Überblick behalten. Außerdem decken die Bestimmungen jetzt neue Produkte, Dienste und Features von Microsoft ab. Der Microsoft-Servicevertrag ist ein Vertrag zwischen Ihnen und Microsoft (oder einem verbundenen Unternehmen), in dem die Nutzung für Heimanwender-Onlineprodukte und -dienste von Microsoft erläutert wird. [Hier][https://go.microsoft.com/fwlink/?XXXXXXXXXXXXXX finden Sie den vollständigen Microsoft-Servicevertrag. Außerdem erfahren Sie auf unserer [Seite mit häufig gestellten Fragen][https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2092201&clcid=0x407] mehr zu diesen Änderungen und erhalten einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen. Die Änderungen am Microsoft-Servicevertrag treten am 15. Juni 2021 in Kraft. Die Nutzung unserer Produkte und Dienste ab dem 15. Juni 2021 erachten wir als Zustimmung Ihrerseits zu den aktualisierten Bestimmungen des Microsoft-Servicevertrags. Wenn Sie den Bestimmungen nicht zustimmen, können Sie die Produkte und Dienste nicht mehr nutzen und sollten Ihr Microsoft-Konto schließen, bevor die Bestimmungen in Kraft treten. Wenn es sich bei Ihnen um ein Elternteil oder einen sonstigen Erziehungsberechtigten handelt, sind Sie für die Nutzung von Microsoft-Produkten und -Diensten (einschließlich Käufen) durch Ihre Kinder oder Teenager verantwortlich. Vielen Dank, dass Sie Produkte und Dienste von Microsoft nutzen. ******************** [Microsoft-Servicevertrag] https://go.microsoft.com/fwlink/?XXXXXXXXXXXXXXXXX [Datenschutzerklärung von Microsoft] https://go.microsoft.com/fwlink/?XXXXXXXXXXXXXXXXXXX [Häufig gestellte Fragen] https://go.microsoft.com/fwlink/?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ******************** Diese E-Mail wurde von einem nicht überwachten Postfach aus gesendet. [Datenschutzerklärung][https://go.microsoft.com/fwlink/?XXXXXXXXXXXXXXX Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA [Microsoft] https://go.microsoft.com/fwlink/?XXXXXXXXXXXXXXXXX