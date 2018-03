brauchte neulich PChilfe und hatte Einen über Teamviewer gefunden, der hier in meinem System rumfuhrwerkte.



Da wäre zunächst die Frage, wer dieser Eine war. Handelt es sich um einen vertrauenswürdigen Bekannten, dann ist das im Prinzip in Ordnung und das Teamviewer auch auf die Webcam zugreifen kann, ist normal. Mit dem Ding kann man neben Fernwartung von PC nämlich auch Meetings veranstalten:



https://de.wikipedia.org/wiki/TeamViewer



Das Einzige, was zum Verunsichern beiträgt, ist daher wahrscheinlich mal wieder die Meldung von Kaspersky: "Herr Lehrer - ich weiss etwas!"



Solltest Du natürlich einem der Anrufe einer angeblichen Microsoft- oder anderen Hotline auf dem Leim gegangen sein und hast deshalb Teamviewer aus einem gesendeten Link installiert, ist Gefahr im Verzug. Das sind nämlich in aller Regel Spammer, die Deine Kiste nur verwanzen und diese als Spamschleuder oder Besseres nutzen möchten.