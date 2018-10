„Junkmail mit Schadsoftware nimmt zu“

Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Die paar "Belästigungen", die ich bekomme haben sich immer in Grenzen gehalten. Aber bis vor ein paar Wochen waren das höchstens ein bis drei unerwünschte Mails, die dann im Thunderbird aufgrund guter Pflege auch immer gleich im Junkordner landeten.

Seit ungefähr 3 Wochen nimmt das jedoch erbärmlich zu und lässt sich selbst auf den Servern der Provider (habe Mailadressen bei webhoster und t-online) nicht abstellen. Bei T-online ist die Blacklist leider auf 100 Einträge beschränkt.

Da kann ich den Teufel dann nur mit dem Belzebub austauschen. Und selbst beim Webhoster funzt das nur eingeschränkt, da einige Versender immer wieder mit anderen Servern auftauchen.

Und dies ist der dreiste Inhalt der neuen Frechheit (da ich mails natürlich nur im Textmodus zulasse, sieht das besonders unschön aus und die URL demaskiert sich hier selbst:

"E-Mail-Benachrichtigung f�r (E-Mailadresse habe ich entfernt - klar!) Wir haben vor kurzem die Telekom E-Mail-Funktionen aktualisiert, mit diesen neuen Updates kommen aufregende Updates f�r Spam-Filterung und Archivierung. Wir verstehen, dass Sie nur wichtige E-Mails in Ihrem Posteingang haben m�chten, diese Updates l�sen das und wir ben�tigen Ihre Genehmigung, um diese �nderungen auf Ihr Telekom E-Mail-Konto anzuwenden. Dies ist f�r alle Telekom-E-Mail-Benutzer obligatorisch und wir erwarten, dass Sie Ihre E-Zustimmung so schnell wie m�glich erhalten. Besuchen Sie das Best�tigungscenter, um uns mitzuteilen, dass Sie diese E-Mail erhalten haben *SupportCenter* <http:SCHEISSE//url.ie/132kw>

In die URL habe ich das Wort "SCHEISSE" eingefügt, damit nicht irgendein

Unbedarfter draufklickt und sich verseucht!

(Bitte beachten Sie, dass sobald Sie auf der Best�tigungsseite sind, die Autorisierung fast sofort beginnt) /Deutsche TelekomAG/"



Ich weiß nicht, ob ich über diese "nette" Mail lachen oder in Tränen ausbrechen soll.

Ich habe das ganze an t-online abuse weitergeleitet. Vielleicht hilft das ja um die zu stoppen.