Freundliche Hacker

Fremde CPU-Leistung mittels Malware zum Mining von Bitcoins und Co. zu missbrauchen, ist eine altbewährte Strategie. Eine aktuelle Malvertising-Kampagne im osteuropäischen Raum verlegt das Mining per JavaScript direkt in den Webbrowser.

Das aktuelle Revival dieser Vorgehensweise bietet Betroffenen im Vergleich zu lokal installierter Malware den "Vorteil", dass sich die Gefahr mit Hilfe eines Adblockers leicht abwehren lässt. Zudem liegt nach dem Verlassen der präparierten Seite keinerlei Infektion im klassischen Sinne vor, so dass sich eine umfassende Bereinigung des Systems erübrigt.

Quelle: www.heise.de