Smartphone gestohlen! 3 Schritte, die Sie sofort einleiten sollten

(Foto: Pixabay)

Smartphones sind heutzutage aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Laut Statista besitzen circa 68,5 Millionen Bundesbürger ein solches Gerät. Gerade für Rentner sind dies hervorragende kleine Helferlein im Alltag.

Sie weisen Ihnen beim Spaziergang per Navigationsapp den Weg, berichten über neue Nachrichten aus aller Welt oder sind mit den zahlreichen Unterhaltungsapps ein purer Spielspaß.

Doch die Technik wird immer moderner und somit steigen auch die Preise, was Kriminelle zum Diebstahl bewegt. Aber wie sollten Sie reagieren, falls Sie einmal Opfer eines solchen Vorfalls werden?

Versuchen Sie Ihr Gerät aus der Ferne zu sperren

Im ersten Schritt sollten Sie Ihr Gerät aus der Ferne sperren! Unternehmen setzen hierbei gerne auf eine MDM Software, womit sich nicht nur mobile Endgeräte überwachen, kontrollieren und warten, sondern auch sperren lassen. MDM steht für Mobile Device Management und ist eine zentralisierte Softwarelösung, die einem den Zugriff aus der Ferne erlaubt – im Falle eines Diebstahls ließen sich Daten löschen und das Gerät sperren.

Sie als wohlverdienter Rentner finden wahrscheinlich keine MDM-Lösung auf ihrem Gerät, jedoch sollten Sie über eine App wie „Google Find my Device“ nachdenken. Dies ist ein kostenloser Dienst des Suchmaschinenriesen Google, der einem dabei hilft verlorene Android- oder iOS-Geräte zu finden oder gegebenenfalls zu sperren. Selbst wenn Sie oder die Polizei den Langfinger nicht erwischen, kann er mit dem Smartphone nichts mehr anfangen.

Ändern Sie sofort alle Ihre Passwörter

Unzählige Passwörter für unterschiedliche Konten treiben einen manchmal zur Weißglut! Damit sich niemand mehr die ganzen Kombinationen merken muss, gibt es die Option „Passwort automatisch speichern“. So gelangen Sie per Knopfdruck in Ihren E-Mail-Account oder erhalten Zugang zum Online-Banking – einfacher geht es wirklich nicht. Sollten Sie jedoch Ihr Smartphone verlieren oder es wird Ihnen geklaut, wird genau diese Funktion zur Gefahr.

Kriminelle erhalten so nämlich Zugang zu all Ihren Konten, was zu Identitätsdiebstahl oder zum Bankbetrug führen kann. Sobald Sie den Verlust Ihres Smartphones feststellen, sollten Sie sich sofort an Ihren PC setzen und alle Passwörter ändern. Setzen Sie hierbei auf sicherere Passwörter, die aus mindestens 8 bis 12 Zeichen, Groß- & Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen bestehen.

Melden Sie den Diebstahl bei der Polizei

Zu guter Letzt sollten Sie den Diebstahl bei der Polizei melden. Da besonders Taschendiebe höchst professionell und organisiert vorgehen, liegt die Aufklärungsquote laut der Bundespolizei leider nur bei 6,3 Prozent. Dennoch ist die Chance durchaus gegeben, dass die Polizei Ihr Smartphone wiederfindet oder vielleicht wurde es gar nicht geklaut und Sie haben es einfach im Café liegen lassen? Falls ein freundlicher Kellner es findet, wird er es wahrscheinlich zur Polizei bringen, die Sie in diesem Fall kontaktiert.

Die Strafanzeige können Sie übrigens vor Ort oder auch online stellen. Hierzu müssen Sie ein paar Informationen angeben, wie:

Ihre persönlichen Daten

Ort des Diebstahles

den Zeitpunkt

Geräteinformationen (Modell, Farbe, Beschädigungen, IMEI etc.)

Eine Kopie der Strafanzeige müssen Sie anschließend bei Ihrer Versicherung einreichen. Es gibt spezielle Smartphoneversicherungen, die auch bei Diebstahl greifen. Falls Sie eine Hausratversicherung besitzen, sollten Sie schauen, ob der Diebstahl über einen Zusatzbaustein abgedeckt ist.