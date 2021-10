„Huawei P 30 Pro oder Honor?“

Hallo,

Huawei bekommt ja seit 2019 keine Updates mehr von Google, also auch kein Playstor und keine Apps.

Honor wurde von Huawei verkauft, ist damit selbstständig und erhält auch wieder Support von Google.

So weit, so gut.

Kaufen kann man heute noch das Huawei P30 und P30 Pro New Edition, von 2019, die teilweise noch Google Apps haben.

Kaufen kann man von Honor das 50 und 50pro, die mit Google kompatibel sind.

Über Preise, von Handy mit, oder ohne Vertrag musst Du dir selber klar werden, aber einen guten Link kann ich hier einstellen:

https://www.dealdoktor.de/schnaeppchen/schnaeppchen-elektronik-computer/handy-smartphone-iphone/

https://www.dealdoktor.de/?s=Huawei%2FHonor

Gruß

h1