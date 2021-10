wir haben heute einen neuen Panasonic LED- Fernseher gekauft

Welcher Fernseher ist das genau (Panasonic-Typenbezeichnung)?

Gibt es da ein Empfehlung?

Wenn Du wirklich VHS-Aufnahmen auf dem neuen TV wiedergeben willst, wäre evtl. eine Verbindung per Cinch-Kabel möglich.

https://de.wikipedia.org/wiki/Composite_Video

VHS-Aufnahmen vom TV neu aufzunehmen kannst Du vergessen. Selbst wenn es technisch möglich wäre, wäre die VHS-Qualität zu schlecht, als dass es Sinn machen würde.

USB- Recording

Werden die nicht über HDMI angeschlossen?

Nein. USB-Recording heißt deswegen so, weil die USB-Platte per USB angeschlossen wird.

Im Prinzip kannst Du da jede halbwegs aktuelle USB-Platte nehmen. Du kannst auch selbst eine normale SATA-Platte in ein USB-Gehäuse Deiner Wahl einbauen und dieses dann per USB-Kabel an den TV anschließen.

Es gibt auch spezielle Platten, die noch Montagematerial für die Montage am TV mitbringen.

https://www.amazon.de/Western-Digital-Festplatte-reibungslose-AV-Wiedergabe/dp/B00IS57JOY

Aber es funktionieren auch andere Platten.

Panasonic empfiehlt SSDs, bei wenig Speicherbedarf wäre sowas sinnvoll.

Die Größe richtet sich aber danach, wie viel Du aufnehmen möchtest. Und wenn es ein paar TB sein sollen, sind SSDs einfach zu teuer, dann wäre eine HDD sinnvoller.