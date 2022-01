Windows11 Updateverhalten-Betrifft eventuelle Updatefehler

Hier der Originaltext: (darunter die deutsche Übersetzung)

Microsoft offers automatic updates as a way to keep devices running Windows fully up-to-date, but even so, there are many computers out there still running older versions of the operating system while also missing the latest security patches.

Microsoft explains in a recent tech document that the company spent a lot of time lately in an attempt to figure out what exactly happens, especially because keeping devices up-to-date has become a critical mission, especially from a security perspective.

The software giant says it all comes down to what it calls Update Connectivity, which is essentially how long a device is powered on and connected to Microsoft services. Microsoft calculates Update Connectivity in hours, and the company says that nearly half of all devices out there are and currently not running a serviced build of Windows 11 do not qualify for the minimum measurement.

How to improve the whole thing

“One of the most impactful things we explored was how much time a device needs to be powered on and connected to Windows Update to be able to successfully install quality and feature updates,” the company explains.

“What we found is that devices that don’t meet a certain amount of connected time are very unlikely to successfully update. Specifically, data shows that devices need a minimum of two continuous connected hours, and six total connected hours after an update is released to reliably update. This allows for a successful download and background installations that are able to restart or resume once a device is active and connected.”

The company says that improving the update management comes down to several approaches, including keeping the devices plugged in and connected and using the proper power settings and related settings. Putting a device to sleep very fast or entering a hibernation mode means the updates wouldn’t be able to install, Microsoft emphasizes.

deutsche Übersetzung:

Microsoft bietet automatische Updates an, um Geräte, auf denen Windows läuft, auf dem neuesten Stand zu halten. Dennoch gibt es viele Computer, auf denen immer noch ältere Versionen des Betriebssystems laufen und auf denen auch die neuesten Sicherheits-Patches fehlen.

Microsoft erklärt in einem kürzlich veröffentlichten technischen Dokument, dass das Unternehmen in letzter Zeit viel Zeit damit verbracht hat, herauszufinden, was genau passiert, vor allem, weil es zu einer kritischen Aufgabe geworden ist, Geräte auf dem neuesten Stand zu halten, insbesondere aus der Sicherheitsperspektive.

Der Softwareriese erklärt, dass es auf die so genannte Update Connectivity ankommt, die im Wesentlichen angibt, wie lange ein Gerät eingeschaltet und mit Microsoft-Diensten verbunden ist. Microsoft berechnet die Update-Connectivity in Stunden, und das Unternehmen sagt, dass fast die Hälfte aller Geräte, die derzeit nicht mit einem gewarteten Build von Windows 11 laufen, sich nicht für diese Mindestmessung qualifizieren.

Wie man das Ganze verbessern kann

"Einer der wichtigsten Punkte, die wir untersucht haben, war die Frage, wie lange ein Gerät eingeschaltet und mit Windows Update verbunden sein muss, um Qualitäts- und Funktionsupdates erfolgreich installieren zu können", erklärt das Unternehmen.

"Wir haben herausgefunden, dass Geräte, die eine bestimmte Verbindungszeit nicht einhalten, sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich aktualisiert werden. Die Daten zeigen, dass die Geräte mindestens zwei Stunden ununterbrochen mit dem Internet verbunden sein müssen und insgesamt sechs Stunden nach der Veröffentlichung eines Updates, um zuverlässig aktualisiert zu werden. Dies ermöglicht einen erfolgreichen Download und Installationen im Hintergrund, die neu gestartet oder fortgesetzt werden können, sobald ein Gerät aktiv und verbunden ist.

Das Unternehmen sagt, dass die Verbesserung der Update-Verwaltung auf mehreren Ansätzen beruht, einschließlich der Tatsache, dass die Geräte eingesteckt und angeschlossen bleiben und die richtigen Energieeinstellungen und damit verbundenen Einstellungen verwendet werden. Wenn ein Gerät sehr schnell in den Ruhezustand versetzt wird oder in den Hibernationsmodus geht, können die Updates nicht installiert werden, betont Microsoft.