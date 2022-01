Stromanbieter "Stromio/Grünstrom" liefert nicht mehr!

N´bend zusammen,

in meinem Briefkasten fand ich heute Abnend ein "Brgrüßungsscreiben" von eon, dass sie mich seit 22.12. bereits mit Strom versorgen und dass ich ab 1.1. die Abschlagszahlung an sie schicken soll. Verwiunderung war groß, da ich bei Grünstrom bin und noch bis 30.04. einen Vertrag habe.



Kurze Recherche im Internet ergab dann, dass Grünstrom/Stromio wohl irgendwie vom Energiemarkt nicht mehr beliefert wird und sie deshalb die Belieferung an Endkunden einstellen.

Gleichzeitig rief ich meine E-Mails ab und siehe da, um 14:01Uhr, hat mir Grünstrom eine Mail geschickt dass sie mich nicht mehr beliefern können und dass sie es bedauern, falls diese Information erst nach den Feiertagen und Jahreswechsel bei mir eintrifft.



Hä??? Da gabs doch so etwas wie einen Vertrag.....



Na gut, also Vergleichsportalke angeschmissen und neuen Tarif gesucht.... und glatt vom Stuhl gefallen. Bisher zahlte ich 27ct/kWh, aktuell sollen es nun im billigsten Fall 43ct/kWh sein!!! Mag sein dass ich morgen beim genaueren Suchen noch etwas günstigeres finde, aber das war ein "netter" Jahreseinstig!



Frohes Neues Jahr!