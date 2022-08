Handy mit Stereo Lautsprecher gesucht

Hallo

suche ein Smartphone mit Steroe Lautsprecher

Vor Jahren hatte ich Samsung 2 x, entweder hat sich nach 1-2 Jahren die Software aufgehängt oder der Lautsprecher wurde hin

ich suche eines mit Stereo Lautsprecher

IP 68

ich habe derzeit das Huawei P 30 Pro

ja Kamera dauert ur lange bis sie scharf stelltoft

Die Fotos sind nett aber bei der Pro kann ich beim Foto machen nur Wolken auswählen oder automatisch aber wie bei meiner Kamera ist kein Symbol dabei wenn es z.b. ein sonniges oder helleres Wetter ist das fehlt mir

Dann soll das neue Handy Google und Android haben eine gute Kamera, es soll robust sein.

Es gibt ja viele Outdoor Handys aber da sind Display und Kamera oft eher nicht so gut.

ja vom Preis her keine Ahnung ich kaufe es eh gebraucht über Ebay und Willhaben aber ich suche mal das richtige Modell.

wer weiß da was