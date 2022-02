Alte Telekom Leitung (Kabelfernsehen) wie entfernen?

Hallo zusammen, ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen...

in meinem Haus ist im Keller ein uralter Kabelanschluss der nie benutzt wurde. Den hat mein Onkel wohl in den 90er Jahren mal installieren lassen. Ich wohne seit 1995 in dem Haus und wir hatten nie Kabelfensehen sondern Satellit. Ich bin auch sonst nicht Kunde bei der Telekom, habe also gar keine Kundennummer oder etwas ähnliches.

Jetzt Bauen wir neu d.h. der Altbau wird abgerissen. Was macht man mit dem Kabel? Muss die Telekom da ran? Vom Haus bis zur Straße sind es ca. 8 Meter, das Leitungsstück muss doch entfernt werden. Ich glaube nicht dass ich das selber Kappen und Ausbuddeln kann, oder?

Schöne Grüße

Michel9