Einen Schrittmotor mit einer SPS steuern

Ich versuche, die Impulse zu erzeugen, um einen NEMA 17-Schrittmotor mit einer SPS zu steuern.

Der Motor hat einen Treiber, der die Impuls-/Richtungssignale in die richtigen A- und B-Phasensignale für den Motor umwandelt. Ich habe die SPS so programmiert, dass sie eine Reihe von Impulsen an einem Ausgangspin ausgibt, um den Motor zu bewegen. Das Problem ist, dass der Motor bei einer Schrittbewegung laute Geräusche macht, als würde er heftig wackeln. Außerdem dreht sich der Motor ein paar Schritte in eine Richtung und verpasst dann entweder einen oder zwei Schritte oder dreht sich ein paar Schritte in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe das DIR-Signal so gelassen, wie es ist.

Ich habe über Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen gelesen, um den Motor reibungslos laufen zu lassen, und dachte zunächst, dies könnte das Problem sein, obwohl dasselbe passiert, selbst wenn ich nur alle ein oder zwei Sekunden einen Impuls an den Treiber sende. Für eine einstufige Bewegung gibt es also keine mögliche Beschleunigungs-/Verzögerungsrampe (richtig??).

Ich habe denselben Schrittmotor und Treiber mit einem PC-gesteuerten System (mit Mach3-Software) getestet und er läuft reibungslos und erzeugt weder die Geräusche noch die Vibrationen, die ich bei Einzelschrittbewegungen höre.

Irgendwelche?