Ebay Kleinanzeigen. Empfänger sieht keinen Text.

D.h.: In der Vergangenheit hat das auf diesem Weg funktioniert?

Was siehst Du denn in der Inbox auf der Kleinanzeigen-Webseite im Browser?

Die Antworten per Mail werden nicht direkt übermittelt, sondern noch umgeleitet an die richtige Adresse und gefiltert, so dass Deine Adresse nicht sichtbar werden sollte. Dabei könnte durchaus was schief gehen, in Abhängigkeit davon was Dein Mail-Client (Welche eigentlich?) als Inhalt liefert.