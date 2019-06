Suche Festplattenadapter/converter...

der es mir ermöglicht eine externe 3,5'' Festplatte mit USB-Anschluss temporär als Ersatz für die interne 2,5'' Festplatte einzusetzen. Also müsste dieses Teil die folgenden Anschlüsse haben:

(1) USB, zum Anschluss an die 3,5'' Festplatte

(2) Ein Stecker, der der 2,5'' SATA-Fetplatte entspricht (oder anders ausgedrückt: Das männl. Gegenstück zur weibl. 2,5'' (SATA) Anschluss-Buchse im Laptop)

ODER

falls es so etwas nicht gibt, und/oder es keinen Sinn macht, wäre eine Empfehlung für die Verbindung einer ausgebauten 3,5'' HD mit dem 2,5'' Laptop-HD-Eingang auch hilfreich, also statt (1) ein weibl. Anschluss an die 3,5'' Festplatte + vermutlich Anschluss für Spannungsversorgung an der 3,5'' Festplatte, da diese wohl mehr Strom verbraucht, als der 2,5'' Anschluss vom Laptop her zur Verfügung stellt. Gegenseite(2) wie oben. Kabellänge von mind. 30cm wäre sinnvoll.

Herzlichen Dank,

Mdl