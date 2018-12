Lüfter von Kompaktwakü an PWM-Hub des Gehäuses anschließen

Hallo zusammen,

nach langer Zeit möchte ich mir hier mal wieder Rat bei Euch holen, da ich im Netz nicht die Antwort finde, die mir weiter hilft. Ich habe den PC meines Sohnes auf seinen Wunsch hin in ein anderes Gehäuse umgebaut (in " PHANTEKS Enthoo Pro Midi-Tower, Tempered Glass") und eine Kompaktwasserkühlung (Rajintek Komplettwasserkühlung Orcus RGBR ) mit eingebaut. Soweit läuft der PC auch, aber bei zwei Sachen habe ich doch Fragen. Die erste wäre der Anschluss der Wakü an den im Gehäuse verbauten PWM-Hub. Der Hub wird an den CPU_FAN - Anschluss des Boards ( ASROCK FATAL1ty Z97 KILLER ) gesteckt. Dann habe ich einen 3PIN Anschluss der Pumpe und drei 4PIN Anschlüsse der Lüfter. Der Hub hat 3PIN Anschlüsse, davon einer weiß, nachdem sich die anderen in der Drehzahl richten sollen. Wie ist es nun eigentlich richtig, den Anschluss der Pumpe an einen Gehäuselüfter-Anschluss des Boards und die Lüfter an den Hub oder die Pumpe an den weißen Anschluss des Hubs und die Lüfter an die anderen Anschlüsse? Irgendwie denke ich, das da keine Regulierung der Geschwindigkeit statt findet, sondern die Lüfter immer gleich schnell laufen, was ja keinen Sinn bei PWM macht. Vielleicht weiß jemand, was ich falsch gemacht habe. Danke schon mal im voraus.

MfG

Cruser

