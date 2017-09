„Universal-Laptop 17 Zoll gesucht“

Er will zu einem normalen Notebook zurückkehren, am liebsten zu einem 17 Zöller, da es ausschließlich zu Hause benutz werden soll.



Alternativ ein 15,6"-Gerät mit FullHD und ggf. zusätzlich eine Dockingstation plus externem Monitor?





Ich persönlich würde bei installiertem WIN 10 eine 128er SSD und eine ca. 500 – 1000 GB HDD bei (mindestens) 4 GB RAM vorschlagen.



RAM ist m.E: 4GB inzwischen fast Usus und 8GB auch kein Problem. Bei zwei Platten dürfte die Geräteauswahl schon enger werden, daher ist vielleicht eine 240er SSD für alles und für Daten wie Bilder/Dokumente usw. eine externe Platte sinnvoller? Oder der Bekannt kann auf das optische Laufwerk verzichten und baut stattdessen die zweite Platte per Adapter in den Schacht.





Dazu sollte der Laptop zuverlässig laufen und nicht gleich schlappmachen. Von einem Discounter-Gerät habe ich abgeraten, weil nach allen Informationen, die man im Forum so findet, wohl immer wieder die Geräte-Komposition problematisch ist plus der unerwünschten Zusatz-Software.



Dann geht der Ansatz klar zu einem (gebrauchten?) Businessgerät, was sich auch mit Docking eher vereinbaren liesse. Die Vorinstallation wäre m.E. sowieso das Erste, was einer Neuinstallation zum Opfer fiele, egal ob Discount- oder Businessgerät.



Die Kernfrage: Was soll der Spass kosten dürfen?