Hallo!

Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin? Habe folgendes Problem: wenn ich am PC etwas schreibe (egal wo Word, Exel oder irgendeiner Suchfunktion) so erscheint ein blinkender Coursor der oben und unten einen violetten Punkt (in tropfenähnlicher Form) hat. Diese Punkte bewegen sich gleichzeitig mit den geschriebenen Buchstaben.