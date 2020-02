Hallo hier

Also ich habe mir ein paar Webseiten (eine Anleitung) markiert und abgespeichert. Jetzt wollte ich die als pdf ausdrucken da ist das Schriftfeld nur 3 cm breit? In der Seitenansicht bei foxit Reader ist die Seite aber richtig dargestellt? Wo mache ich da was falsch?

mfg