Wie Unternehmen ihre Prozesse mit einem einzigen System steuern

Alle Abläufe eines Betriebs mit Hilfe eines einzigen Programms zu koordinieren, zu kontrollieren und zu optimieren, ist für viele Unternehmen immer noch so etwas wie ein unerfüllter Traum. Dabei macht die Planung und Steuerung von Personalkapazitäten, von Kapital oder von Produktionsmitteln das Herzstück eines jeden Betriebs aus.

Wenn es gelingt, die vorhandenen Ressourcen gezielt einzusetzen, so wenig wie möglich zu verschwenden und mit dem gegebenen Einsatz das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, ist ein Unternehmen auf dem besten Weg, sich dauerhaft auf dem Markt zu behaupten. Das Geheimnis lautet „Enterprise Resource Planning“, kurz als „ERP“ bezeichnet.

Die Materie ist auf der einen Seite recht vielfältig, auf der anderen Seite auch auch sehr vielversprechend. Ein ERP Ratgeber hilft dabei, den Einstieg in das Thema zu finden und zu analysieren, wo und wie der eigene Betrieb durch die Nutzung einer ERP Software noch bessere Ergebnisse erzielen kann.



Ohne Planung und Steuerung geht es nicht



Selbst Freelancer oder Inhaber von kleinen Unternehmen kommen nicht darum herum, ihre Ressourcen zu planen, zu steuern und zu optimieren. Typische Einsatzmittel von Firmen aller Branchen und Größen sind Mitarbeiter, Geld und Produktionsmittel. Diese mögen von Firma zu Firma sehr unterschiedlich sein, doch in der Regel sind sie nur in begrenztem Umfang vorhanden.

Mitarbeiter lassen sich nicht über Nacht gewinnen und einarbeiten, Kapital steht nur in einem gewissen Rahmen zur Verfügung, und auch die Produktionsmittel sind nicht unbegrenzt erhältlich. Alle Ressourcen wollen so eingesetzt werden, dass ein größtmögliches Ergebnis erreicht wird. Ziel der ERP ist es, die vorhandenen Mittel eines Betriebs so einzusetzen, dass ein optimales Resultat erzielt wird.

Hier bei Wikipedia wird zum Beispiel sehr anschaulich erklärt, wie dieses System funktioniert und wie man im Alltag als Unternehmen damit arbeitet. Darüber hinaus ist ein umfassender ERP Guide sehr zu empfehlen, um sich im Detail mit dem Thema zu beschäftigen und die Vorteile für den eigenen Betrieb zu erkennen. Letztlich gilt aber für alle Firmen, dass ein solches System nötig ist und dass es perfekt auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein muss.



Ein IT-Tool im Wandel der Zeit



Nach neueren Untersuchungen setzen über 80 Prozent der Unternehmen ein ERP-Tool für die Planung und die Steuerung ihrer Ressourcen ein. Somit stellt sich die Frage „Was ist ERP?“ in den meisten deutschen Firmen nicht ernsthaft. Man weiß um die Bedeutung eines zielgerichteten Einsatzes der Produktionsmittel Arbeit, Kapital und Betriebsmittel und bemüht sich traditionell, die limitierten Faktoren so sinnvoll wie möglich einzusetzen und den Einsatz immer wieder auch zu optimieren.

Dessen ungeachtet ist den meisten Unternehmern auch klar, dass sich dieses

System in einem Wandel befindet. Viele Fachleute gehen zum Teil sogar davon aus, dass es ERP-Systeme, wie man sie seit jeher einsetzt, nicht mehr lange geben wird. Gelegentlich wird die Frage laut, ob der Einsatz dieser Systeme in der heutigen Zeit noch sinnvoll ist und ob nicht ein radikales Umdenken erforderlich ist. Solche Überlegungen zeigen, dass es auch heute noch sehr angebracht ist, sich mit der Planung und Steuerung von Unternehmensressourcen zu beschäftigen und dazu auch einen umfassenden ERP Ratgeber hinzuzuziehen.

Wenn Sie fundiert beurteilen wollen, ob Ihr heutiges ERP-System noch passend für Ihr Unternehmen ist oder ob es an der Zeit ist für eine Optimierung, müssen Sie von Grund auf verstehen, wie solche Systeme funktionieren und wie Ihr Betrieb davon profitiert. Erst dann ist es möglich, dieses System weiterzudenken und den nächsten Schritt zu einer optimierten Planung und Steuerung Ihrer Kapazitäten zu gehen.