dynamische Dropdownlisten

Hallo zusammen,



ich hänge jetzt schon seit ein paar Tagen an einem Problem mit meinem Personalplaner, welcher wie folgt aussieht:





Der Zeitraum wird anhand der KW und Jahr berechnet. Die blauen Zellen generieren sich durch SVERWEIS aus den dazugehörigen Tabellenblättern "Ferien" & "Feiertage". Die Zellen für die einzelnen Stunden können via Datenüberprüfung ausgefüllt werden. Die Daten dafür befinden sich wieder auf den Tabellenblättern "Mitarbeiter" & "Fächer".

Ich möchte nun diese Dropdownlisten dynamisch für den jeweiligen Tag anpassen lassen. So soll z.B. auf einem Tabellenblatt die Urlaubszeiten personenbezogen gelistet werden. Wenn nun in dieser Liste ein Zeitraum sich mit dem Tag oder Tagen der KW überschneidet, soll die Person in der DD-Liste nicht mehr erscheinen.

Kurz gesagt: Mir soll die Auswahl der DD-Liste eingeschränkt werden, wenn jemand krank oder im Urlaub ist. Das i-Tüpfelchen wäre, wenn der/die Name/n mit Zeitraum der Abwesenheit in einer extra Zelle ausgegeben würden.

P.S. Falls es bei der Problemlösung hilft, dann kann ich auch die Excel-Datei mit anonymisierten Inhalten anbieten.

Danke schon mal fürs grübeln. Bin für jeden Hilfe dankbar.