KVM-Switch nutzen

Hallo,

habe mir ein DP-KVM-Switch 2Port 4k@60Hz gekauft. An der PCAnschlussseite sind die Ports für die DPKabel und jeweils ein USB/B-Anschluss.

1.Wozu sind die USB/B-Anschlūsse, bzw. wo am PC soll das Kabel rein?, weil es gibt mehrere USB-Ports am PC.

2.Gibt es eine vorgeschriebene Reihenfolge, wie man die PC anschließt, die unbedingt eingehalten werden muss?

3. An einem PC habe ich kein DP-Port, sondern HDMI. Kann ich zum Anschluss einen entsprechenden DP/HDMI-Adapter nutzen?

Switch und Monitor sind mit DP verbunden, 5V Stromanschluss ist auch verbunden, obgleich es lt. Betriebsanleitung nur notwendig werden könnte, wenn man die USB/A-Anschlüsse an der Vorderseite für Drucker, Scanner, ext. Platten etc. nutzt.

Monitor wird mit 3840x2160 betrieben.

Was mache ich falsch?

Kann mir jemand helfen?

Freundliche Grüße

rb