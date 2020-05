„Elan Geschwindigkeit sackt ab obwohl Volle Leistung an der Fritzbox anliegt“

Hallo

Ich habe seit längerem Probleme mit der Geschwindigkeit des WLAN .

Habe von 1und1 und davor NetCologne als Anbieter.Fritzbox 7490 ist mit Fritz Rep. 1160 in Betrieb.Es Stockt immer wieder obwohl die Fritzbox volle Geschwindigkeit/Leistung anzeigt .50 T er Leitung kommt mit 54T an .Auf Handy kommt 45-48 T an was auch OK ist.Aber der sackt bis auf 1 T ab oder bleibt stecken.

Habe auch eine Fritzbox 7520 ausgetestet und wieder das gleiche.

Denke das entweder Fritzbox mit dem System nicht klar kommt und Aussetzer hat oder der Verstärker 1160 da stört.

NetCologne hat bis Verteiler Glasfaser und letzten 350-400 m über Kupferkabel.

Habt ihr da Erfahrung ?

Kann auch noch Bilder von Fritzbox Auswertung senden.

Danke