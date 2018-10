Welche WLAN Standards gibt es und welche Router machen Sinn im Jahr 2018?

(Foto: Pixabay)

Bislang mussten Betreiber eines offenen WLAN-Netzwerkes für den Missbrauch der Nutzer haften. Mit dem Wegfall der sogenannten Störerhaftung nimmt die Zahl offener Netzwerke in Deutschland sprunghaft zu. Im privaten Bereich ist es längst gängiger Standard, das heimische Internet via WLAN zu nutzen.

In Zeiten einer drahtlosen Vernetzung von Smartphones oder Smart-TV sind kabelgebundene Router ein Relikt der Vergangenheit.

Beim Kauf eines neuen WLAN-Routers werden Verbraucher mit Fachbegriffen überladen. Dieser Ratgeber bringt Licht ins Dunkel und klärt über die heutigen Standards beim WLAN auf.



Was sind WLAN Standards?

Kurz vor Ende des letzten Jahrhunderts zogen die ersten WLAN-Router in die heimischen Wohnzimmer ein. Die Leistungsfähigkeit bezüglich der Übertragungsrate und der Reichweite hat sich seitdem stark verbessert. Für eine Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit werden die Geräte seit jeher in Standards eingruppiert, die vom amerikanischen Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) in New York erfasst werden.

Auf den Verkaufsboxen taucht daher stets die Bezeichnung IEEE auf, gefolgt von dem genutzten Standard des Routers. Auf den ersten Geräten, die ab 1997 verkauft wurden, prangerte die Bezeichnung IEEE 802.11 auf der Verpackung. Dieser Standard bedeutete, dass das Gerät eine Datenrate von 2 Mbit pro Sekunde besitzt. Heute wird darüber geschmunzelt, damals war der Standard ein Meilenstein der Funktechnik.



Die Entwicklung der WLAN Standards

Im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte wurde der Standard für die Funkübertragung von Daten wiederholt angepasst. Acht nennenswerte neue Standards wurden vom IEEE erstellt. Die Entwicklung hat in diesem Jahrzehnt sprunghaft zugenommen. Die Technik erlaubt immer schnellere Übertragungsraten und eine immer bessere Reichweite von WLAN-Routern für Privatanwender.

(Bild: only4gamers)

Bei der Auswahl eines neuen WLAN-Routers ist der neuste Standard ein wichtiges Kriterium für den Kauf. Das Gerät der Wahl sollte aktuell mindestens den Standard IEEE802.11ah erfüllen, der 2016 etabliert wurde. Bildquelle: only4gamers Router-Kaufberatung zeigt Geräte mit diesem Standard.

Sie können auf unterschiedlichen Frequenzbereichen funken. Das ermöglicht einen für Störungen weniger anfälligeren Datentransfer auf verschiedenen Bandbreiten. Eine hohe Datenübertragung und Reichweite sind gewährleistet und ein Einsatz im privaten Bereich ist sichergestellt.



Weitere Kriterien beim Routerkauf

Vor dem Kauf sollten folgende Fragen selbst beantwortet werden:

• Wie hoch soll die Reichweite sein?

• Wie viele Nutzer werden zeitgleich im Internet unterwegs sein?

• Welche Übertragungsraten sind gewünscht?

Anhand dieser Fragen kann im Fachhandel das passende Gerät für jede Anwendung gefunden werden. In jedem Fall sollte der neue WLAN-Router den Standard IEEE802.11ah erfüllen, also ein Dualband-Router sein. Zwei Frequenzen bedeuten eine schnelle Datenübertragung und eine hohe Reichweite.