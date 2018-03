Panasonic-TV im Heimnetz?

Liebe Experten,

heute habe ich für meinen alten Panasonic-TV (Bj. 2012), für den es den WLAN-USB-Adapter nicht mehr gibt, mit einem Adapter von Netgear versehen und manuell die drathlose Verbindung mit meiner Fritz!Box 7412 hergestellt. Ich kann nunmehr die "Viera"-Dienste von Panasonic nutzen, wobei es mir ums Digitalradio geht. Shoutcast und erst recht Tune In lassen das Herz des Musikliebhabers höher schlagen, zumal ich eine gute Soundbox angeschlossen habe.

Was mir nicht gelingt: Ich kann nicht, wie erhofft, Fotos oder Videos oder Musik direkt zum Media Player des TV streamen. Zwar wird mein Notebook erkannt und in der Info auch richtig beschrieben, aber ich kann nichts streamen. Am TV hängt auch eine Festplatte, die ich als Recorder nutze. Ich kann nicht erkennen, ob sie dem Notebook im Wege steht.

Hat jemand Erfahrung mit derselben oder einer ähnlichen Konfiguration - oder muss ich wie bisher auf einen USB-Stick bringen, was ich im TV zeigen will?