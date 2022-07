Ich will gar keine Diskussion entfachen,

Es ist auch müßig darüber zu diskutieren, da die wenigsten die Komplexität dahinter, mangels Ausbildung, nicht begreifen.

Um die Energiewende hin zur reinen e-Versorgung der Bundesrepublik zu schaffen, müsste man das ganze Land auf eine Platine setzen -nur um eine Vorstellung davon zu schaffen. Alleine für die neuen Verbindungen würden zehntausende Tonnen Kupfer benötigt, von dem "Zubehör" will ich erst garnicht anfangen.

E-Mobilität, Entfall aller fossilen Brennstoffe sowie der Atomkraft sind so real, wie mein Wunsch den Mars zu besuchen. Was würde die 100prozentige Abkehr in Deutschland weltweit bewirken?

Ein Jahr Desaster Verschiebung?

Der Zug fuhr schon vor vielen Jahren ab und keiner unserer Weltfürsten ist in der Lage, diesen Zug zu stoppen.

Gruß

h1