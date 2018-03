Betr.: DaVinci Resolve Video/Audio-Schnittsoftware

Hallo,

ich habe die Free-Version von obiger Software in Mint18.3 installiert.

So weit so gut. Wenn ich eine MP4 Video-Datei in die Timeline legen will, so wird diese nicht in die VIDEO-Line gelegt, sondern in die AUDIO-Line. Dabei fällt mir auf , dass, obwohl die Video-Dateien, die ich bearbeiten will, mit MP4 enden, vom Programm als eine Audio-Datei AAC erkannt werden. Die Eigenschaften der Datei lauten jedoch richtig als Datei.mp4, darunter wird aber AUDIO-Codec: AAC angezeigt, obwohl keine Audiospur vorhanden ist. Wenn ich eine MP3-Datei in die AUDIO-Line legen möchte, so wird diese nicht angenommen. Bilder(hier: png) kann man in die Video-Line legen und bearbeiten.

Kann mir jemand den Grund nennen? Ist da evtl. in den Project-Settings eine bestimmte Eingabe von Nöten? Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, die Abhilfe schaffen könnte.

Vielen Dank im Voraus für die Tipps.

Gruß siegmar