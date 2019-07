Automatische BT-Suche nach anderen Geräten deaktivieren

Hallo Leute,

ich hab mal ne Frage zu meinem Samsung Galaxy Tab A 10.1 (T585):

Mir ist aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich mein gekoppeltes Bluetooth-Headset mit dem Gerät verbinde (mach ich fast jeden Tag), immer automatisch alle BT-Geräte in der Nähe (die nicht mal in meiner Wohnung sind) in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt werden. Also es wird immer automatisch nach allen verfügbaren Geräten gesucht.

Nun meine Frage: Kann man diese automatische Suche irgendwie deaktivieren, nachdem man bereits (nur) die Geräte, die man tatsächlich verwendet, dauerhaft mit dem Tablet gekoppelt hat, oder geht das nicht? In der Bedienungsanleitung hab ich diesbezüglich nichts gefunden. Ich finde dieses ständige Einblenden der ganzen BT-Geräte (die nicht mal mir gehören) doch ziemlich nervend.