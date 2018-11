„Laptop zu lansam“

Rein technisch wurde als optimale Lösung eine SSD bereits genannt.



Sinnvoll kann noch der Ausbau des Speichers etwas bringen, insbesondere wenn ein 64bit-OS installiert ist und das Notebook mit Chipsatzgrafik arbeitet, die sich RAM vom Hauptspeicher abnimmt.



Aus finanzieller Sicht ist das allerdings nicht so sinnvoll, da der Preis für´s RAM in keinem Verhältnis zum Gewinn stehen dürfte, falls das Book überhaupt mehr als 4GB nutzen kann. Meist ist das bei älteren Geräten nicht der Fall, dafür müssten wir halt das genaue Gerät kennen.



CPU-Upgrades lohnen bei der minimalen Spannbreite möglicher Prozessoren in Notebooks und dem für einen Ungeübten eher schwierigen Umbau in aller Regel nicht.



Softwareseitig kommen die üblichen Verdächtigen in Betracht.



Eine Fremd-AV kann die Performance speziell beim Booten und durch das Einklinken in Browser/Mail-Client enorm drücken. Da empfiehlt sich das alleinige Nutzen der windows-eigenen AV.



Dasselbe trifft auf Tuning-Tools wie Cleaner, Treiber-Updater usw. zu. Das braucht im Normalbetrieb kein Mensch.



Ist in erster Linie das Surfen langsam, dann siehe neben Fremd-AV noch, dass sich so wenig wie möglich Addons/Toolbars usw. im Browser tummeln, der Verlauf regelmässig gelöscht wird und ein Werbe- und Scriptblocker genutzt wird.



Falls der Plattenplatz knapp wird, kann auch eine Datenträgerbereinigung inklusive der Systemdateien viel bringen. Insbesondere die Update-Bereinigung schafft beim ersten Einsatz oft mehrere GB an Sicherungsdateien alter Patches von der Platte.