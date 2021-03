UEFI erkennt laufwerke werden aber nicht im boot menü angezeigt

Hallo zusammen,

vor zwei Wochen war meine Festplatte defekt. Ich bestellte also eine neue und baute diese in meinen Asuslaptop ein. Die Festplatte wird auch erkannt. Jedoch wird mir kein Laufwerk mehr in der Bootpriorityliste angezeigt, so das ich Windows 10 nicht neu installieren kann. Schaut euch bitte die Bilder an. Habe schon alles ausprobiert. Fast Boot Disabled und Security Boot disabled. Bios zurückgesetzt. Was kann es noch sein, ich bin hier echt mittlerweile am verzweifeln ?

Mainboard: X751NA

Mainboard hat keine Batterie oder cmos jumper.

Bilder:

https://flic.kr/p/2kPwfNx

https://flic.kr/p/2kPzQuT