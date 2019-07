Der Vorteil von Mageia ist, daß es durchgehend mit GUI verwaltet werden kann wie auch zB openSUSE. Also schon die Installation loift voll als GUI.

Aber Mageia ist schneller als SUSE und das NFS wird supereinfach ans Laufen gebracht.

Pakete gibs reichlich. eigentlich super nur die neue Mageia v7 macht etwas Probleme in BOCHs Emu. Also einfach bei Mag6 bleiben und alles is supi.