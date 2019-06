letztes Kernel-Update Mint 18.3 Cinnamon macht parallel-Schnittstelle tot?

Hallo an Alle,

habe leider nicht das Allerneueste System, habe mich aber -hier mit vielem Mist, -das Mint nicht 17 nicht kannte-, abgefunden. Es geht so leidlich, wenn auch nicht begeisternd.

Ich habe 64er Mint 18.3 Cinnamon, seit April 18 nun am Laufen mit vielen Problemen.

Das allerneueste ist nun, daß der hp930c auf der Parallelen Schnittstelle nichts mehr bekommt vom Betriebssystem. Es war urplötzlich eine Blockade. Der Drucker brachte nur so viel aufs Papier, wie er gespeichert hatte, was er offenbar kurz aufgeschnappt hatte. Dann blockierte er im Druck. Das Papier bleib drin.

Er druckte sofort noch etwas weiter, als das 18.3 heruntergefahren wurde und versuchte beim Neustart gleichfalls zu drucken, obwohl das Betriebssystem erst an der Start- Passwortabfrage angelangt war. Da das "zu druckende" aus Libre Office stammte, konnte ich auch dort Blockade feststellen. Dieses Betriebssystem begeistert den User mit Zustandsmeldungen, denen zu entnehmen war, daß "an den Drucker übermittelt war" und der Ausdruck stattgefunden hat. Er monierte einen fehlenden Druckertreiber. Der konnte tatsächlich nicht gefunden werden. Er lief immerzu auf eine serielle Schnittstellen mit einem dort gefundenen Treiber. (Der Stecker ist aber raus)

Als Erstes war die Suche nach defektem Parallel-Kabel bzw. 25-pol-Stecker, was ja sinnlos war - aber was soll's. Dann eine pdf-Disk (zum Farben-sprich Patronentest) ging auch nicht- der Drucker war tot.

Da Wechselplattensystem habe ich XP über den Parallelport drucken lassen, was klappte.

Dann habe ich mal in Gedanken passieren lassen, seit wann das so war und dabei fiel mir ein, daß ich vor Tagen ein immer wieder angebotenes "KERNEL-UPDATE" zum Schluß gemacht habe. Danach habe ich nur noch im Internet verschiedenes nachgeschaut.

Ich habe fast das Gefühl, daß das Update des Kernels das Übel war, zumal ganz groß darauf hin gewiesen wird, daß durch das Update verschiedene Dinge ggf. nicht laufen.

Ich hab das halt nun Mal gemacht, zumal gesagt wurde, daß man das Kernel-Update rückgängig machen kann und im erweiterten Startprogramm eine frühere Kernelversion gestartet werden kann, wenn man vorher die gegenwärtige Version löscht.

Was ich aber nicht bedacht habe ist, daß dazu "höheres Wissen" notwendig ist. Denn, wo und wie kann man auf der Konsole mit welcher Eingabe diese Löschung vornehmen, ohne daß diese Version in die ewigen Jagdgründe geschickt wird und dann ggf. garnichts mehr geht. Starten kann ich ja hinterher im erweiterten Startprogramm dann die gewünschte ältere Version, die bei mir ja ging.

Ich blicke da nicht so ganz durch und mit einer gewissen Ehrfurcht vor diesem komplizierten System, bei dem man schnell etwas falsch macht.

Deshalb meine Anfrage. Wer kann mir da raten? Aber bitte detailliert zum Verstehen.

Bin aufnahmefähig für Eure Hilfe.

Sorry! Ich habe es detailliert geschrieben und hoffe daß es auch aufnahmefähig und nicht nur halb gelesen wird.

M.fr.Gr. TRUK