„kann hr-info nicht abspielen unter bunsenlabs“

Gruss zum neuen Jahr

sitze hier auf Teneriffa und kämpfe gerade mit dem frisch installierten Busenlabs. der heimatliche Nachrichtensende streamt nicht mit einer Meldung, die ich als Newcomerin nicht recht in action umsetzen kann:

Firefox has prevented the outdated plugin Adobe flash from running on http://www.hr-info.de

also da verstehe ich nicht wieso eine neueste Version des BL-Pakets nicht in sich harmoniert. Das Flashplayer-Plugin ist doch mitgeliefert worden. jetzt, wo es benutzt werden soll, ist es plötzlich outdated.

ich bitte um Winke und kniffe