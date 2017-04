„Frage zu TestDisk in der Anwendung“

Gruß mit erneuter Vorstellung in der alten Sache

Ich habe eigene Daten auf einer NTFS-Windowsplatte 40GB. Unter Win-XP war die Partition irgendwann nicht mehr erreichbar. Platte selbst wurde erkannt, das LW jedoch als unformatted bezeichnet. Also das Dateisystem konnte nicht mehr erkannt werden.

Es geht um das recovery der Unterverzeichnisse

bin nun unter XU mit dem Programm Testdisk rangegangen. Das Laufwerk war nicht eingehängt (logisch), wurde aber von Test... einwandfrei lokalisiert, mit folgenden Meldungsfolgen:

Disk /dev/sdb - 40 GB / 37 GiB - CHS 4865 255 63

Partition Start End Size in sectors

>* HPFS - NTFS 0 1 1 4864 254 63 78156162





Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.

Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:

*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted

Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,

Enter: to continue

NTFS, blocksize=4096, 40 GB / 37 GiB





dann erfolgte deep search, wobei er die ca 5000 Cylinder abgraste.

das endete mit der Meldung:

Disk /dev/sdb - 40 GB / 37 GiB - CHS 4865 255 63



The harddisk (40 GB / 37 GiB) seems too small! (< 80 GB / 74 GiB)

Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...



The following partition can't be recovered:

Partition Start End Size in sectors

> HPFS - NTFS 4864 254 63 9729 253 62 78156162

ich hatte eigentlich erwartet, dass "er" die UVZ findet und mich fragt wo er die hinschreiben soll (z.b. auf einen eingehägten USB-Stick). Stattdessen bringt er die Meldung: <<<The harddisk (40 GB / 37 GiB) seems too small!...The following partition can't be recovered:<<<

wie soll ich das verstehen? Die inkriminierte Partition ist so groß wie sie ist. warum scheitert daran das recovery.

bitte um Erkenntnisse und helps























