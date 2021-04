„Was haltet ihr von Smartwatches?“

Ich habe mir auch mal so'n Teil zugelegt, ein paar Tage getragen und dann wieder "abgelegt". Seitdem trage ich wieder meine alte Tissot Automatic - die braucht keine Batterie, zeigt mir Uhrzeit und Datum verdammt genau an und das reicht mir vollkommen.

Man muss ja nicht andauernd wissen, wie hoch der Blutdruck ist und wieviele Schritte man gemacht hat und den ganzen Zinnober, den man damit veranstalten kann. Und für's Telefonieren ist mir so ein Teil einfach zu leise, dafür höre ich zu schlecht, da halte ich doch lieber mein Telefon - egal, ob Smartphon oder Festnetztelefon zu Hause - ans Ohr oder lege es auf den Schreibtisch und schalte es "laut".

Nee, da benutze ich lieber das Altbewährte. Und per Telefon bezahlen? Warum? Eben die Karte aus der Tasche holen und an das Lesegerät halten funtkioniert mindestens genau so schnell....

Nicht alles, was möglich ist, ist auch gut oder von Vorteil. :-))