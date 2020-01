„Whats app problem“

bis vor einem halben Jahr hatte ich nie Probleme mit Whats App

ich habe Whats App Web am Computer geöffnet fertig

jetzt rennt es nicht weiter und ich muß am Handy Whats App öffnen damit ich was verschicken kann und wenn ich eine Nachricht aufmeinem Huawei P 10 Lite kriege ist es nicht imemr so das ich eine Benachrichtigung kriege nur wenn ich WA öffne