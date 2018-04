lumia bluetooth nach w7 laptop

tach zusammen,



meine frau hat jezt mein altes nokia lumia 925 mit windows 8.1,

und ich möchte gelegentlich vom lumia mittels bluetooth daten datein z.b. fotos zum laptop windows 7 hp x64 schieben,

es geht mit allen tricks nicht,

hab in der systemsteuerung gesucht, gerät hinzufügen, geräte anzeigen, hab das lumia soagr gesehen,

am lumia war natürlich bluetooth eingeschaltet, gekoppelt war verbunden . . .,

dann kommt immer die fehlermeldung das es nicht unterstützt wird,

ich denke das ich alles probiert habe und glaube das es einfach nicht geht, liegt wohl an microsoft,

hab so einiges im netzt gelesen, ich möchte nur von jemand wissen ob es geberell geht oder ich etwas falsch mache,

wenn es geht kann mir bitte jemand helfen,

[natürlich krieg ich alles auf den sony laptop rüber mit dem explorer und einem usb kabel]

mit meinem neuen samsung s8+ geht alles ohne das ich irgendwas installiert oder verbunden gekoppelt . . . habe,

na ja ist halt android,

danke mit grüßen

fubbi