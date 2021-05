Ein Stück Internet-Geschichte geht: das war's dann mit dem Internet Explorer

Microsoft schickt seinen Internet Explorer in den wohlverdienten Ruhestand – ab 15. Juni 2022, also in gut einem Jahr, wird dieser Browser endgültig nicht mehr unterstützt. Rund 26 Jahre war dieser Browser im Dienst. Bereits ab August endet der Support für ältere Windowsversionen und Apps:

Überraschend kommt das nicht, zumal mit dem Edge-Browser ja schon länger ein (chrome-basierter) Nachfolger am Start ist.

Quelle: www.computerbase.de

Olaf19 meint: Nicht, dass ich diesem Browser allzu viele Tränen nachweine, ich war ca. 2002 das letzte Mal damit unterwegs (damals IE 6 bzw. 6.1) – aber ein klein wenig strange fühlt es sich doch an! Wenn ich noch an die vielen Diskussionen (Stichwort "Browser Wars") allein hier auf nickles.de denke... ;-)