„O2 FTTH 1Gb + ISDN Anschluß?“

Hallo zusammen,

vor ein paar Tagen hatten wir hier im Dorf eine Info-Veranstaltung von „Unsere grüne Glasfaser“ (UGG). Die wollen das ganze Dorf mit FTTH beglücken und in der ersten Ausbaustufe bis zu 1GB als Maximalleistung anbieten. Im Moment hab ich 100Mbit per VDSL von der Telekom. Incl. dem Entertaingedöns, Router und Receiver-Miete kostet mich der Spaß (mit 7 Rufnummern) ~75€/Monat.



Der 1GB Anschluss würde von O2 79€/Mon. Kosten, aber ohne sonstige Leistungen und auch nur mit einer Telefonnummer. Eine 2. käme mit 2,99€/Mon. noch hinzu. Ich brauch zwar keine 7 Nummern mehr, da ich kein Geschäft mehr habe und auch sonst fast nur noch mit dem Handy telefoniere, aber eine 2. Fürs FAX wär schon noch ganz schön. Was ich nicht verstehe ist, wieso gibt’s bei O2 noch ISDN? Ich dachte das wäre flächendeckend verschwunden und durch VOIP ersetzt worden?? Oder geht Telefonieren nicht über Glasfaser? Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.



Hat jemand von Euch Erfahrung mit UGG und / oder O2 Glasfaseranschlüssen? Und mal Eure Einschätzung: Lohnt sich 1GB im Vergleich zu 100Mbit?



Schönes WE

Gruß

Ralf