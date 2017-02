„Seit Tagen murkse ich mit den Router herum.“

Wieder einmal war es soweit, die Internetverbindung brach "unerwartet" mitten im schönsten Youtube-Video ab. Gerade im Bett mit dem Laptop gekuschelt, musste ich wieder aufstehen und zum Router gehen um den Powerbutton zu drücken. Strom aus!

Ich drückte den Knopf wieder und erhoffte mir das der Router sich selbstständig wieder seine Elektronen findet und alle Led's leuchten wie sie sollten.

Mitnichten, ein Hin und Her wie bei KITT (Serie aus den 80gern) war das Resultat. Doch erfahrungsgemäß wusste ich was zu tun war und drückte mal mit einem spitzen Gegenstand den Reset-Knopf hinten am Router. Normal setzt das den Router auf den Werkseinstellungen zurück.

Also rief ich das Interface auf und stellte alles wieder so ein wie es sein sollte. Reload und ab geht die Post .... hm, keine Reaktion! Okay, ich beschloß das der Router über die Nacht blinken soll, vielleicht nur eine Störung des Netzes (was ja nicht so unüblich war).

In der Früh das gleiche Bild wie vor dem zu Bette gehen. Ein Gewobble, das Knightrider blass vor Neid wäre. Pingen geht nur vom Pc zum Gateway, alles ok. Daten empfangen von aussen tut er halt nicht. Im Hinterkopf wusste ich natürlich, das es schon mal 2 Tage dauern konnte, bis das alles von selbst wieder laufen würde.

Am dritten Tag reicht es mir, ich schrieb mir die Daten vom Router auf, druckte die Logfiles aus und ging zum Shop. Der Mitarbeiter frug mich paar Sachen und ging nach hinten in eine Kammer, wo er mir ein neues Verbindungskabel gab. Und dann frug er so beiläufig, grad am letzten Drücker, ob das Kabel in der Radiobuchse steckte. Ich bejahte. Er fuhr fort, das UPC das TV und Internet auf digital gestellt hat *ähm ...na no na net*...bis jetzt lief alles analog. Ich sollte es in die TV-Buchse stecken. Wenn das nicht hilft soll ich die Technik-Service-Hotline anrufen

Mit dieser neuen Information fuhr ich nach Hause, steckte das neue Kabel in die TV-Buchse und verband es mit dem Router. Einschaltknopf betätigen und: Hurraaa, ich habe wieder Internet.

Ist bei euch in Deutschland jetzt auch alles auf digital? Nur für den Fall das sich Leute zum Affen suchen wo der Fehler liegen kann.

btw: ich begreife nicht wie die Daten vorher in den Router gekommen sind? Was ist da über die Leitung "gelaufen"? Kann ja nur Strom ein oder aus sein, oder?