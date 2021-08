„Intel OnBoard Grafik und 4K-Montor Probleme“

https://de.msi.com/Motherboard/support/B560M-PRO

Das neueste Bios sollte da natürlich drauf sein!

Außerdem auch der Intel Chipset Driver und Intel VGA Driver von MSI bei W10.

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord.

2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.

3. Remove the jumper cap from JBAT1.

4. Plug the power cord and power on the computer.

https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7D20v1.0.pdf

zu machen ist da auch noch ne Option.

Übrigens sind natürlich auch KVM-Switche für viel Ärger bekannt.

Läufts direkt angeschlossen?