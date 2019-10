Laptop Monitor

Hallo Gemeinde! Bei meinem Dell, Vostro 1710 stellt sich während des PC-Betriebs häufig eine Störung derart ein, dass auf dem Bildschirm - egal bei welchem Betriebssystem - das angezeigte Bild langsam verschwindet und vom unteren Bildrand her nach oben, sich nach und nach ein farbloser und heller Bildschirm zeigt. Nach einiger Zeit, verschwindet die Störung, wiederholt sich jedoch nach einiger Zeit. Netz und auch der AKKU-Betrieb haben keinen Einfluss auf die Störung.

Ich nehme einmal an, dass ein Bauteil (Kondensator ?) in der Spannungsversorgung des Bildschirms oder auch eines im Signalweg zum Bilschirm nicht i.O. ist und der Bildschirm an sich funktioniert, da er nach der Störung wieder einwandfreie Bilder zeigt.

Frage: Kann mir jemand von Euch einen sachdienlichen Rat geben, wie man den Fehler weiter eingrenzen kann, um ihn genauer zu erkennen?

Die alte Kilste wegzuschmeißen, darauf bin ich auch schon gekommen, nur, ich liebe alte Gurken und beschäftige mich gerne damit!

MfG, hans